Dal video da censurare al calcio di Cantona, quando la squalifica è maxi!

L'ultima, in ordine di tempo, è toccata al norvegese Selnaes, out per ben 11 mesi

PEZZO DI ME***

"Sei uno s……, un lurido pezzo di m…." queste le parole utilizzate dal centrocampista norvegese Selnaes nei confronti di un assistente dopo Azerbaijan-Norvegia. Il risultato? Ben 11 mesi di squalifica!

IL MORSO

Il famosissimo morso di Luis Suarez a Chiellini nei mondiali del 2014 costarono all'uruguaiano ben quattro mesi di squalifica.

LE ROI

Le Roi, c'est Cantona! Questo cantavano i tifosi del Man United, ma il Re non prese bene un insulto nei suoi confronti di un tifoso del Crystal Palace, Matthew Simmons. Calcio in stile kung-fu e nove mesi di squalifica, non male!

DI CANIO SHOW

Ai tempi dello Sheffield Wednesday Paolo Di Canio prese 11 giornate di squalifica per aver spinto l'arbitro Paul Alcock nel match di FA Cup contro l'Arsenal.

RECORD

In Germania il record per la squalifica più lunga lo detiene Levan Kobiashvili, reo di aver dato una manata in faccia all'arbitro Wolfgang Stark.

VIDEO

Come si possono prendere sei mesi di squalifica per aver pubblicato un video? Chiedete a Vinnie Jones, accusato di "istigazione alla violenza" per aver pubblicizzato un video con i suoi interventi più duri in campo.

RADIATELO!

Si torna indietro nel tempo fino agli anni '50. Il palermitano Gimona ruppe la gamba a Pesaola, la commissione chiese la radiazione del giocatore dei siciliani, pena poi "ridotta" a undici mesi di squalifica.

MATRIX

Chi non ricorda Bruno Cirillo davanti le telecamere dire "Materazzi mi ha spaccato il labbro". Bene, per quel colpo proibito Materazzi fu squalificato per due mesi.

CALCI ALL’ARBITRO

Un anno di squalifica per aver preso a calci l'arbitro. È quanto ha dovuto scontare l'ex Napoli Ruben Maldonado, che ai tempi del Venezia prese a calci l'arbitro Palanca in una partita contro il Messina.

LA SOLITA RISSA

Joey Barton in Inghilterra è famoso per il suo comportamento tutt'altro che perfetto. Contro il Manchester City, sua ex squadra, è stato squalificato per 12 giornate dopo aver di fatto acceso una rissa in mezzo al campo.

CALCIO IN TESTA

Una follia pazzesca di Pepe in Real Madrid-Getafe nell'aprile del 2009 che decide di prendere a calci il centrocampista del Getafe Escudero. Per il portoghese 10 giornate di squalifica.

NUOVO CANTONA

Di due giorni fa il calcio in faccia di Sebastian Pol a un tifoso. L’argentino è stato subito arrestato dalla polizia e rischia fino a due anni di carcere, mentre la giustizia sportiva non si è ancora pronunciata.