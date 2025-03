Rassegna stampa- Toto panchina: per la Juve c’è l’idea Mancini

La rassegna di venerdì 14 marzo: tra le suggestioni alla prossima guida tecnica della Juventus si fa importante la candidatura di Mancini

Oggi è venerdì 14 marzo 2025 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali notizie sulla Juve e non solo.

La Gazzetta dello Sport

Nella prima pagina della rosea, tra le notizie sono protagonisti due ex Juventus. Il primo è Moise Kean, autore di uno dei gol che ha permesso alla Fiorentina di superare in Conference League il Panathinaikos con il risultato di 3-1 (3-2 complessivo tra andata e ritorno. L’altro è Massimiliano Allegri, precedente tecnico de La Vecchia Signora, nome caldo per la panchina del Milan. L’eventualità però dividerebbe i grandi allenatori del passato: da una parte Fabio Capello, il quale promuove la scelta; dall’altra, Arrigo Sacchi, che invece preferirebbe un altro tipo di calcio.

Corriere dello Sport

Per la Juventus, la prima notizia è il rendimento sotto le aspettative di Nico Gonzalez. A livello di statistiche, l’esterno offensivo argentino ha sin qui realizzato 3 gol in 25 presenze, somma di tutte le competizioni. L’ex Fiorentina, per il quotidiano, è un caso.

Tuttosport

In evidenza il toto panchina alla Juventus. Nel caso il club decidesse di interrompere già nel corso di questa stagione il rapporto di lavoro con Thiago Motta, al suo posto il candidato dal nome forte sarebbe quello di Roberto Mancini. A favorire questo tipo di scelta sarebbe il fatto che l’ex CT di Italia e Arabia Saudita è libero. Invece, il protrarsi del cambio al termine della stagione terrebbe in piedi le candidature di Antonio Conte, Gian Piero Gasperini e Stefano Pioli.