Il nome di Franck Kessié è sicuramente un profilo che piace molto sia alla dirigenza bianconera che a Luciano Spalletti. La Juventus vede in lui il giusto rinforzo per il proprio centrocampo, e proprio per tale motivo ci sarebbero già stati dei contatti esplorativi con il suo agente.

Naturalmente molto dipenderà dalle condizioni economiche che imporrà il centrocampista ivoriano. Attualmente infatti l’ingaggio percepito in Arabia è fuori misura per le casse della Vecchia Signora, che potrà procedere ad acquistare il centrocampista solamente in caso il calciatore decida di abbassarsi lo stipendio.

Le parole di Franck Kessié

Al termine del match disputato dallacontro la, concluso con il risultato di 2-1 in favore degli scandinavi, Franckha rilasciato aalcune dichiarazioni in merito al suo futuro. Qui sotto le sue parole:

Un ritorno in Italia il prossimo anno? “Oggi è difficile parlare di queste cose. Il mercato è ancora molto lungo e veniamo da una stagione intensa. In questo momento penso soltanto a riposare”.

Se piaccio ai tifosi della Juventus? “Non lo so, vedremo. Il mercato è lungo".