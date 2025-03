Juve, Di Livio: “No al traghettatore. L’eccezione è Mancini”

Angelo Di Livio si è espresso negativamente sull'ipotesi traghettatore alla Juve, con un unica eventuale eccezione per Roberto Mancini

Intervistato per TJ, Angelo Di Livio ha parlato dell’eventuale futuro della panchina della Juventus. Ecco le sue parole: “Premetto che sono contro l’idea di un traghettatore. O continui così fino a fine stagione, oppure il nome lo dovresti prendere ora in modo che possa lavorare per più anni e rivalutare questa rosa. Non ci sono in realtà molti allenatori liberi. Ci sarebbe volendo Mancini, ma questo sarebbe un discorso completamente diverso. Lo prenderesti anticipando tre o quattro mesi di lavoro per poi tenerlo per più stagioni”.

Di Livio: “Motta come Lippi? Discorso completamente diverso”

L’ex bianconero ha proseguito: “Dimissioni Motta? Il discorso di Marcello Lippi era completamente diverso, perché noi venivamo da un ciclo vincente che ormai era finito. Qui il progetto è iniziato quest’anno e purtroppo stiamo vedendo quel che sta accadendo. Io non mi accanisco su Thiago Motta: è vero che non è riuscito a portare quell’input che serve alla Juve, ma mancano ancora tante partite e bisogna centrare il quarto posto. Gli altri discorsi li faremo in estate”. Inoltre, sulle eventuali conferme dei giocatori della rosa della Juventus, Di Livio ha aggiunto: “Molto dipenderà se ci sarà un nuovo allenatore. Questi sono giocatori che sono stati pagati tanto, è chiaro che bisognerà valutare le qualità tecniche e del sistema di gioco per come si vorrà giocare il prossimo anno”. Leggi anche le ultime suggestioni sull’eventuale sostituto alla Juventus di Thiago Motta <<<