Juve, Pavan: “Gonzalez finora è l’attaccante che ha reso meno”

Pavan ha parlato del rendimento del reparto offensivo della Juventus: per il giornalista, Gonzalez sarebbe il giocatore più sotto le attese

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato del rendimento individuale dei giocatori del reparto offensivo della Juventus. Ecco le sue parole: “Passando agli altri elementi offensivi, Nico Gonzalez è quello che ha reso di meno per costo e gol, l’argentino speriamo che ci smentisca nelle prossime settimane ma è una delusione. L’attaccante più prolifico, Dusan Vlahovic, probabilmente non rimarrà, Kolo Muani, che ha fatto bene nelle prime partite, non segna da un po’ e il riscatto è costoso e gli altri giocatori vivono di alti e bassi”.

Pavan: “Conceicao tanti stop. Yildiz non continuo”

Il giornalista ha proseguito: "Francisco Conceiçao, è bravo ma vive molto di luce propria, sa essere decisivo ed incisivo ma ha avuto in stagione tanti stop fisici in fasi decisive. Chi invece è affidabile è Yildiz, tuttavia il turco non è ancora riuscito a segnare con quella continuità che deve avere chi indossa la maglia numero dieci, bisogna fare molto meglio. Infine Mbangula, quello che invece, ha il migliore rapporto tra prezzo e prestazioni, è acerbo, ma che vogliamo pretendere da un ragazzo che era alla Next Gen? Insomma, il reparto offensivo andrà compreso, capito e creato, oggi non funziona benissimo, domani, forse, con qualche ritocco, doveroso performerà meglio".