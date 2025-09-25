Edoardo Benedetti

Ferrara: "Yildiz? È un giocatore su cui la Juventus ha deciso di puntare. Ma..."
Le parole pronunciate da Ciro Ferrara a margine dell'evento svoltosi a Milano riguardante la collaborazione tra Haier e la Lega Calcio Serie A
Le parole pronunciate da Ciro Ferrara a margine dell'evento svoltosi a Milano riguardante la collaborazione tra Haier e la Lega Calcio Serie A
Così Massimiliano Canzi, allenatore della Juventus Women, al termine della gara disputata contro il Sassuolo
Le parole di mister Brambilla rilasciate ai microfoni ufficiali del club bianconero: il suo pensiero sulla gara contro il Perugia
Le parole dell'ex portiere della Fiorentina in un'intervista ai taccuini de La Nazione: il suo pensiero sulla gara contro la Juventus
Vlahovic deve fare i conti con i problemi muscolari accusati con la nazionale serba: le ultime in vista della gara contro la Fiorentina
Le parole dell'attaccante bianconero rilasciate ai microfoni di Prime Video al termine della gara contro il Real Madrid
Le parole di Robert Jarni, doppio ex di Juventus e Real Madrid, in un'intervista rilasciata ai taccuini di Tuttosport
Dopo essere rimasto in panchina a Como, il difensore italiano è pronto a scendere in campo dal 1' contro il Real Madrid
Le dichiarazioni del tecnico del Como rilasciate in conferenza stampa al termine della gara vinta contro la Juventus
Le parole dell'allenatore bianconero in vista della gara di oggi contro il Rimini, prevista alle ore 14:30
Le dichiarazioni rilasciate dalla calciatrice bianconera ieri in conferenza stampa: il suo pensiero sul match contro il Bayern Monaco
La Juventus continua a ricercare profili con cui rinforzare il proprio centrocampo: ecco l'ultimo nome a cui si starebbe pensando
Marco Ottolini sembra essere il profilo individuato dalla Juventus per ricoprire il ruolo di direttore sportivo: vediamo perchè
Le parole dell'allenatore bianconero al termine della partita di Champions League disputata ieri contro il Benfica
Il centrale brasiliano non ha preso parte alla partita di ieri sera contro il Milan: il punto sulle sue condizioni fisiche
Se sulla sinistra Cambiaso sembra in vantaggio per una maglia da titolare contro i rossoneri, il discorso è diverso sull’altro out
Il tecnico croato sembrerebbe intenzionato ad affidare al canadese il compito di guidare l'attacco bianconero contro il Milan
In casa Juventus prosegue la ricerca del nuovo direttore sportivo, ruolo rimasto scoperto all'interno dell'organigramma
Il terzino colombiano è reduce dall'infortunio muscolare accusato nella partita contro il Villarreal: le sue condizioni
Così l'ex attaccante bianconero in un'intervista ai taccuini di Tuttosport: il suo punto di vista sul rendimento di Yildiz
La Juventus si prepara a vivere la seconda giornata di Champions: ad attenderla ci sarà il Villarreal al Madrigal
Per la gara contro il Villarreal Tudor deve fare delle scelte riguardanti alcuni reparti della sua formazione, a partire dal brasiliano
Mister Tudor programma la trasferta di Champions League contro il Villareal: le ultime sulle condizioni del giocatore portoghese
La Juventus trova il suo terzo pareggio consecutivo tra campionato e Champions: all'Allianz arriva il primo pareggio in A di tutto il 2025
Le parole di Giorgio Chiellini, oggi Director of Football Strategy della Juventus, ai microfoni di Dazn prima della gara con la Dea
Le parole dell'allenatore bianconero, intervenuto poco dopo il triplice fischio del match direttamente dalla pancia dell'Allianz Stadium
Mister Brambilla, ai microfoni ufficiali del club bianconero, ha parlato così della prossima gara contro la Sambenedettese
In vista della gara contro i nerazzurri di Juric, mister Tudor potrebbe rimescolare le carte del proprio attacco
Il tecnico croato deve disegnare la miglior formazione possibile per la prossima gara contro l'Atalanta: gli aggiornamenti sul montenegrino
Contro l'Atalanta potrebbero esserci alcune novità nella formazione bianconera, in particolare sulla corsia di sinistra