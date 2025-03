Fagioli: “Kean decisivo per il mio trasferimento alla Fiorentina”

Intervistato da Sky Sport il centrocampista italiano Nicolò Fagioli ha parlato del suo trasferimento dalla Juve alla Fiorentina: “Kean sicuramente arrivava da un periodo un po’ difficile perché giocava un po’ meno, è venuto qua e lo ha fatto alla grande, si è confermato un grande giocatore come ha dimostrato di essere. Sono felice per

Intervistato da Sky Sport il centrocampista italiano Nicolò Fagioli ha parlato del suo trasferimento dalla Juve alla Fiorentina: “Kean sicuramente arrivava da un periodo un po’ difficile perché giocava un po’ meno, è venuto qua e lo ha fatto alla grande, si è confermato un grande giocatore come ha dimostrato di essere. Sono felice per lui perché comunque è un amico, ho fatto tanti anni insieme a lui e sta facendo una stagione straordinaria. Sicuramente c’è stato anche il suo zampino perché mi ha fatto 2-3 chiamate, mi ha convinto, mi ha parlato benissimo della città, della squadra, dei compagni e della società. Quindi è anche merito suo se sono qua»”.

Juve, le parole di Fagioli

Sui complimenti di Allegri ha poi aggiunto: “Quando Allegri disse quella frase avevo 16 anni ed ero appena stato in tournée in America con la prima squadra. Era la mia prima tournée. È stato un momento bellissimo, perché è stato un complimento bellissimo. Però ovviamente poi devi dimostrare sul campo tutto quello che dice di te l’allenatore. L’ho preso come un complimento, senza caricarmi di pressioni né altro”. Nel frattempo arriva una bomba su Kolo Muani: il giocatore ha deciso che… <<<