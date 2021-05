Pjanic votato come peggior acquisto della Liga

Non un momento facile per il centrocampista bosniaco

Tempo di bilanci in casa Juventus e non solo, dopo il termine della stagione e con gli Europei alle porte. La squadra bianconera ha conquistato l'accesso alla prossima Champions League oltre ad aver vinto la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana, e la decisione sulla panchina di Andrea Pirlo dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, con Massimiliano Allegri e Zinedine Zidane come possibili sostituti per la guida della Vecchia Signora.

Tempo di bilanci quindi anche sul mercato, con gli acquisti della squadra bianconera che hanno reso al meglio, Chiesa su tutti, ma che non hanno soddisfatto appieno le avversarie: se infatti Arthur ha passato una stagione difficile costellata da infortuni, altrettanto male è andata a Miralem Pjanic. Il bosniaco, passato il Catalogna proprio nello scambio con il brasiliano, non è riuscito a conquistare la fiducia del tecnico Koeman, che lo ha schierato pochissimo in campionato. Alla luce di questo, e grazie anche a prestazioni non proprio indimenticabili, l'ex calciatore della Juventus è stato votato dal quotidiano Marca come peggior acquisto della Liga 2020-2021. Un anno difficile, che potrebbe portare il numero 5 a cambiare aria dopo un solo anno in blaugrana.

Durante la partita del cuore di ieri sera ha parlato anche Gianluigi Buffon, che è tornato a parlare dell'addio alla Juventus che a fine stagione saluterà il suo portiere: Lo spirito della rivalsa delle donne è enorme, felice per le ragazze in campo. Giocare ancora? Non lo so, devo pensare bene e decidere cosa fare. Se decido una strada, devo avere delle motivazioni. Non ho fretta, mi prendo tempo. Ho pensato molto all'addio alla Juve: bisognava fare un passo indietro. La mia scelta è stata la cosa più giusta, un finale degno. Il merito è ancora del contesto, mi ha accolto e insegnato tanto. Da ragazzo sono diventato uomo. Grazie al mondo Juve"