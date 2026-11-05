La Juventus conquista una vittoria importante sul campo dell'AZ Alkmaar, ma Federico Gatti invita subito a guardare avanti. Il difensore bianconero è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della partita, commentando il successo europeo e soffermandosi sulla propria condizione fisica.

La vittoria europea e il messaggio sul campionato

Il successo contro l'AZ – “È un’ottima vittoria, fuori casa in Europa è sempre difficile. Ma ora dobbiamo metterla subito da parte per raddrizzare il campionato perché non si può avere una posizione del genere”.

La prestazione e la condizione fisica – “C’è da stare bene fisicamente perché sennò l’errore è dietro l’angolo. Per entrare in condizione ho solo bisogno di giocare”.

Il ritorno ai livelli di Frosinone – “In area arrivi un po’ impiccato, perdi lucidità… Io devo fare il difensore, quello lasciamolo agli attaccanti. Ma sono azioni che ti vengono quando stai bene fisicamente. Io ho bisogno di giocare”.

Le caratteristiche di Kolo Muani – “Kolo è un giocatore fortissimo, ha delle caratteristiche atletiche che secondo me a volte non sfruttiamo bene, però ripeto adesso bisogna mettere da parte questa partita e raddrizzare la situazione in campionato perché siamo troppo lontani”.