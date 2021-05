Buffon: “Grazie al mondo Juve, futuro? Non ho fretta”

Il portiere ha parlato

"Lo spirito della rivalsa delle donne è enorme, felice per le ragazze in campo" - così Gigi Buffon dal campo dell'Allianz Stadium. La leggenda bianconera è scesa in campo per la Partita del Cuore, di cui si è tanto discusso a causa della vicenda Aurora Leone. Il portiere è stato poi interrogato sul futuro, ancora da scrivere, dopo l'addio annunciato alla Juventus: "Giocare ancora? Non lo so, devo pensare bene e decidere cosa fare. Se decido una strada, devo avere delle motivazioni. Non ho fretta, mi prendo tempo. Ho pensato molto all'addio alla Juve: bisognava fare un passo indietro. La mia scelta è stata la cosa più giusta, un finale degno. Il merito è ancora del contesto, mi ha accolto e insegnato tanto. Da ragazzo sono diventato uomo. Grazie al mondo Juve".