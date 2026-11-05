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Stefania Palminteri

I calendario di Juventus: la lotta Champions League

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Questa sera, alle ore 21:00, la Juventus scende in campo all'AFAS Stadion per affrontare l'AZ Alkmaar nella quarta giornata della League Phase di Europa League. I bianconeri di Luciano Spalletti vanno a caccia di un risultato positivo per proseguire il proprio cammino europeo. Segui su Juvenews.eu AZ Alkmaar-Juventus, con la diretta testuale, la cronaca della partita e tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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