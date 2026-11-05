Sono state diramate le formazioni ufficiali di AZ Alkmaar-Juventus, gara valida per la quarta giornata della League Phase di Europa League. Luciano Spalletti sceglie il 3-4-2-1, con Woltemade riferimento offensivo supportato da Kolo Muani e Alajbegovic. Ecco gli undici titolari delle due squadre e i rispettivi moduli.

AZ Alkmaar-Juventus, le formazioni ufficiali

AZ Alkmaar (4-2-3-1): De Busser; Kasius, Goes, Schouten, de Wit; P. Koopmeiners, Kwakman; Stengs, Byskov, Daal; Meerdink. All. Echteld

Juventus (3-4-2-1): Vicario; Gatti, Lucumi, Kelly; Kalulu, Sarr, Koopmeiners, Cambiaso; Alajbegovic, Kolo Muani; Woltemade. All. Spalletti