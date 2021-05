Benzema: “Zidane allenatore del Real Madrid fino ad ora, giusto? Per me non va via”

L'attaccante del Real Madrid ha parlato

TORINO - Karim Benzema, attaccante del Real Madrid, ha parlato ai microfoni dell'Equipe circa il futuro dell'allenatore dei Blancos, Zinedine Zidane, che interessa anche alla Juventus. Queste le sue parole: "È stato allenatore del Real Madrid fino ad ora, giusto? Per me non va via. Non andrà via. Se se ne va, se ne va... Ma per ora, non immagino un Real Madrid senza Zidane. Zizou è sempre stato onesto con me. Vicino e molto sincero. Per questo motivo lo rispetto così tanto, è sempre molto diretto con me. Questo aspetto mi trasmette molta fiducia in campo. È il mio allenatore, ma è come mio fratello maggiore. Mi ha sempre sostenuto e mi ha sempre aiutato a migliorare, anno dopo anno".