Calciomercato Juventus, clamorose voci nella notte: notizie pesantissime!

TORINO - Voci, indiscrezioni e notizie pesanti continuano a rincorrersi anche nella notte. Il calciomercato, lo sappiamo, non dorme mai e la Juventus neppure. Queste saranno giornate (e a questo punto anche nottate) particolarmente cruciali per il futuro della Vecchia Signora, ore caldissime durante le quali potrebbe succedere davvero di tutto. Già con l'addio di Paratici, la Juve ha preso la sua prima, grossa decisione. A cascata, da ora in poi, arriveranno tutte le altre, a partire dall'allenatore. E da questo punto di vista, nella notte sono arrivate notizie davvero clamorose <<<