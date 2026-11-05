La trasferta contro l'AZ Alkmaar mette Luciano Spalletti davanti a una situazione tutt'altro che semplice. La Juventus arriva alla quarta giornata della League Phase di Europa League con diverse assenze e una rosa ridotta nelle alternative. Sono soltanto 18 i giocatori della Prima Squadra partiti per i Paesi Bassi, ai quali si aggiungono quattro giovani della Next Gen chiamati a completare il gruppo.

McKennie resta a Torino: le assenze pesano sulle scelte

L'ultima defezione è quella di Weston McKennie, fermato da un affaticamento muscolare accusato durante la partita contro il Napoli. Nonostante il centrocampista statunitense abbia ripreso parzialmente il lavoro con i compagni, Spalletti ha preferito non rischiarlo nella trasferta europea, con l'obiettivo di recuperarlo per il prossimo impegno di campionato contro la Fiorentina.

L'assenza dell'americano si aggiunge a una lista già lunga. Non sono disponibili, tra gli altri, Kenan Yildiz, Khephren Thuram, Manuel Locatelli, Francisco Conceição, Zeki Celik e Nico Gonzalez. A questi si sommano i giocatori non inseriti nella lista UEFA, come Daniele Rugani, Arkadiusz Milik ed Edon Zhegrova.

Quattro ragazzi della Next Gen aggregati alla Prima Squadra

Per affrontare l'impegno contro l'AZ, Spalletti ha deciso di portare con sé anche quattro giovani: Owusu, Pagnucco, Merola ed Elimoghale. Si tratta di una soluzione necessaria per ampliare le alternative a disposizione, ma anche di un'occasione importante per i ragazzi del settore giovanile.

Tra i convocati figura inoltre Jeff Ekhator, inserito nella lista UEFA al posto dell'infortunato Locatelli. Il giovane attaccante potrebbe rappresentare un'ulteriore opzione offensiva per il tecnico, che dovrà gestire con attenzione i minutaggi in vista dei successivi impegni ravvicinati.