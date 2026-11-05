Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima di AZ Alkmaar-Juventus, gara valida per la quarta giornata della League Phase di Europa League. Il tecnico bianconero ha parlato delle scelte di formazione, soffermandosi in particolare su Alajbegovic, sulle assenze e sulla necessità di dare continuità ai segnali positivi mostrati contro il Napoli. Ecco le sue dichiarazioni.

Alajbegovic, le assenze e la mentalità della Juventus

Le qualità di Alajbegovic – “Gli si è tolto una mezz’ora durante la partita quindi non ha creato una fatica enorme… Relaziona molto bene con la squadra, palleggia e sa entrare dentro al campo. Crea lo shock temporale e nell’ultima partita l’ha fatto vedere. Da zero ti tira fuori una qualità altissima”.

I cambi e il recupero degli infortunati – “Stasera abbiamo cambiato quattro calciatori. Diventa fondamentale fare prestazioni tipo quella contro il Napoli, non è solo individuarli ma è riconoscerne la forza e andare poi a riproporli con più forza e continuità. Che diventi una mentalità, sennò torni dove eri”.

L'assenza di McKennie e la fiducia in Sarr – “È quello che sa incarnare la mentalità di squadra forte, che va a sbattere da qualsiasi parte del campo essendo convinto della sua forza fisica e mentale. Questi episodi succedono e io sono venuto un po’ dalla parte dove pararmi ma stasera gioca Sarr e lo vogliamo vedere come quando ha giocato in Inghilterra in partite importanti. Abbiamo recuperato Cabal, abbiamo messo Kelly… Siamo fiduciosi di questi ragazzi qui ma loro devono farci vedere di avere quella faccia tosta da Juventus come quando si viene a giocare su questi campi qui”.

La maturità e la continuità da ritrovare – “Qui non c’è da gestire nulla, tutto quello che gestiamo lo gestiamo in maniera approssimativa come abbiamo fatto vedere. Qui c’è da alzare il livello, riproporre quello che facciamo bene in maniera costante. Non dobbiamo essere slegati, dobbiamo fare reparto ed essere riconoscibili ma dei segnali ci sono stati di positivi, bisogni riproporli anche stasera in un campo dove gioca una squadra che sa quello che vuole. Tutti sanno cosa vuol dire giocare nell’AZ, noi ancora in qualche aspetto dobbiamo ancora capirlo”.