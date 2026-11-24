Dopo il successo per 4-0 contro il Venezia, la Juventus è già concentrata sul prossimo impegno europeo. Giovedì 26 novembre alle 21 i bianconeri ospiteranno l’Omonia Nicosia, prima della trasferta di domenica 29 contro il Como di Cesc Fàbregas. Due partite ravvicinate che potrebbero spingere Luciano Spalletti a gestire le energie attraverso alcune rotazioni, senza modificare l’equilibrio della squadra.

La possibile formazione è un 4-2-3-1 con Vicario in porta, Çelik, Gatti, Bremer e Cambiaso in difesa, Sarr e Koopmeiners davanti alla retroguardia e Conceição, McKennie e Boga alle spalle di Kolo Muani. Si tratta di un’ipotesi, in attesa delle decisioni definitive dopo gli ultimi allenamenti alla Continassa e la conferenza stampa di Spalletti, prevista per mercoledì pomeriggio.

Il dubbio in attacco e i possibili cambi

La scelta del centravanti resta uno dei principali interrogativi.arriva dal gol contro il Venezia, mentreè in corsa per una maglia dal primo minuto:. Un tema già affrontato da Spalletti nei giorni scorsi, quando in conferenza aveva parlato a lungo dei singoli e del peso offensivo della squadra. Dopo la gara con il Venezia, anche Kolo Muani aveva sottolineato la qualità del secondo tempo

Tra le possibili novità c’è Francisco Conceição, che ha superato il problema alla spalla e potrebbe partire titolare. Anche Sarr è candidato a trovare spazio in mediana, mentre Douglas Luiz deve ancora recuperare continuità. In difesa restano da valutare le alternative Lucumí e Kelly. Possibile qualche minuto anche per Ekhator, rientrato dopo un periodo complicato sul piano fisico, ma il suo impiego non è ancora certo.

Zhegrova non sarà utilizzabile in Europa League, perché non è inserito nella lista dei giocatori a disposizione per la competizione. Fuori anche Nico González, che non dovrebbe recuperare in tempo per giovedì. L’argentino, alle prese con un problema al polpaccio, punta al rientro contro il Como, ma la convocazione resta da verificare. Attenzione anche ad Alajbegovic: dopo gli esami che hanno escluso lesioni, lo staff valuta con cautela il suo impiego.

Omonia, Diony è il principale pericolo

L’avversario non va sottovalutato. L’Omonia, allenato dal norvegese Henning Berg, ha raccolto sei punti nelle prime quattro giornate della fase campionato e arriva a Torino dopo il pareggio per 1-1 nel derby contro l’APOEL.

Il riferimento offensivo è Loïs Diony. Il francese, 33 anni, ha già realizzato cinque gol in otto presenze europee stagionali, qualificazioni comprese, e ha firmato anche la rete contro l’APOEL. Attorno a lui agiscono l’esterno Jaden Montnor, il brasiliano Ewandro, il rumeno Florin Tănase e Muamer Tankovic, pericoloso tra le linee. Sui calci piazzati, invece, attenzione al difensore sloveno Jure Balkovec.

Per la Juventus la sfida rappresenta un’occasione importante per avanzare in Europa e arrivare all’appuntamento con il Como con maggiore fiducia. Le rotazioni dovranno consentire a Spalletti di dosare le energie senza perdere competitività.