Juventus-Omonia Nicosia si gioca giovedì 26 novembre alle 21:00. Ecco dove seguire la sfida di Europa League in tv, streaming e diretta testuale.
I calendario di Juventus: la lotta Champions League
La Juventus torna protagonista in Europa League. Giovedì 26 novembre i bianconeri ospiteranno l'Omonia Nicosia all’Allianz Stadium, nella quinta giornata della League Phase. Il calcio d'inizio è fissato alle 21:00: una sfida importante per il percorso europeo della squadra di Luciano Spalletti.
Juventus-Omonia Nicosia: dove vedere la partitaLa gara sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Sky Sport. Per chi preferisce seguire l'incontro in streaming, saranno disponibili le piattaforme NOW e Sky Go.
Sarà possibile seguire tutti gli aggiornamenti anche attraverso la diretta testuale di Juvenews.eu, con le formazioni ufficiali, la cronaca minuto per minuto, le occasioni, i gol e il risultato in tempo reale.
Appuntamento dunque a giovedì sera: Juventus e Omonia si affrontano alle 21:00 all'Allianz Stadium, con l'obiettivo di conquistare punti importanti nella League Phase.
© RIPRODUZIONE RISERVATA