Il mercato degli attaccanti si arricchisce di un nuovo nome seguito dalla Juventus. Si tratta di Gustavo Varela, centravanti del Monza che sta attirando l'attenzione di diverse società, anche in vista della sessione invernale. I bianconeri hanno già avviato i primi contatti, ma la concorrenza è numerosa e comprende anche il Napoli e l'Inter. A fare il punto è stato Fabrizio Romano, che ha ricostruito la situazione contrattuale del giocatore e le possibili prospettive per gennaio.

Varela, il Monza può venderlo a gennaio: Juventus e Napoli alla finestra

Il Monza ha acquistato Varela per una cifra compresa tra i 2 e i 3 milioni di euro. Il Benfica, precedente club dell'attaccante, non dispone di un diritto di recompra, ma conserva un diritto di matching: qualora un'altra società presentasse un'offerta, avrebbe cinque giorni per pareggiarla. In alternativa, il club portoghese incasserebbe il 20% dell'eventuale plusvalenza sulla futura rivendita. Anche in caso di pareggio dell'offerta, sarebbe comunque necessario trovare un accordo con il giocatore.

L'interesse nei confronti dell'attaccante è concreto. Juventus e Napoli lo seguono da tempo e i bianconeri hanno già avuto contatti per raccogliere informazioni. Il club partenopeo, invece, ha incontrato più volte i suoi agenti, con i quali esiste un rapporto consolidato. Anche l'Inter continua a monitorarlo: secondo Romano, i nerazzurri sono andati a osservarlo più volte e lo faranno ancora con Dario Baccin e Simone Lo Schiavo.

La società milanese, tuttavia, considera attualmente completo il proprio reparto offensivo con quattro attaccanti e potrebbe valutare Varela soprattutto in prospettiva estiva. Una tempistica che rischia però di essere tardiva: il Monza è disposto a prendere in considerazione una cessione già a gennaio e una proposta complessiva da 30-35 milioni di euro potrebbe aprire la strada alla trattativa.

In questo scenario, Juventus e Napoli sembrano avere maggiore necessità di intervenire nel reparto offensivo durante il mercato invernale. Sul giocatore ci sono inoltre interessamenti dall'estero, in particolare da parte di alcune società inglesi. Varela, grazie anche a un ingaggio particolarmente contenuto, rappresenta un'opportunità che potrebbe accendere il mercato già nelle prossime settimane.