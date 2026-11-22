Luciano Spalletti ha analizzato la prestazione della Juventus dopo la partita contro il Venezia, soffermandosi soprattutto sulla differenza tra primo e secondo tempo. L'allenatore bianconero ha spiegato le scelte effettuate durante la gara, chiarendo il motivo delle sostituzioni e il contributo dei giocatori entrati dalla panchina. Tra i temi affrontati anche il ruolo di Woltemade, la posizione di Kolo Muani e la crescita di Koopmeiners.

Spalletti analizza i cambi e l'impatto di Woltemade

I CAMBI HANNO SVOLTATO LA PARTITA – «Di solito si va a 60′, 65′ a fare il primo cambio. Alajbegovic sentiva questo dolore, quindi è più una scelta del suo stato fisico. Douglas è stata una scelta tecnica, tattica, perché non si riusciva a velocizzare l’azione. Ma nel secondo tempo siamo stati pronti, reattivi dal punto di vista mentale. Dentro si subiva questa cappa che ci eravamo costruiti dentro lo scorrimento del primo tempo. Si è già fatto il discorso del carattere, della personalità, dell’avere questa maglia addosso. Oggi lo hanno fatto, sono diventati qualcosa dentro la partita. Nel primo tempo eravamo troppo poco».

WOLTEMADE DECISIVO DALLA PANCHINA – «È un calciatore che lì ci può giocare. È tecnico, è uno che non strappa. Qualche palla addosso la prende, non è uno fisico che regge botta col centrale. Ha bisogno di giocare lì e scegliersi la posizione. È bravo nel dialogo coi compagni. Sul gol l’azione è stata fatta in maniera corretta: avevo chiesto a McKennie di riempire l’area quando la palla era sugli esterni. Quando siamo stati costretti a relegarlo largo a destra non siamo riusciti a fare la nostra partita. Nel secondo tempo abbiamo fatto tutto: siamo andati a pressare, gli siamo andati addosso, abbiamo verticalizzato senza aspettare che facessero blocco squadra basso. Sul gol di Woltemade Zhegrova fa il numero a destra e mette dentro, McKennie fa il movimento e mette dentro, ma poco più in là c’è Kolo Muani».

Il giudizio sulla continuità e il ruolo di Kolo Muani

SI ASPETTA CONTINUITÀ? – «Non lo so io, boh… Bisogna andarlo a vedere. Ci siamo abituati ormai a errori di una banalità come nel primo tempo. Capita la situazione “Non me l’aspettavo” ma come non te l’aspettavi. Lenti, compassati, non solo nella conduzione della palla ma proprio nelle scelte, nell’andare alla cosa successiva. Quando le cose le vedi al momento che accadono sei in ritardo. Perché le vedono tutti, ma non solo nel calcio. Nel secondo tempo si è anticipato qualcosa. Dobbiamo metterci più roba nelle partite».

KOLO MUANI PRIMA PUNTA – «Lui la interpreta così. Gli van fatte conoscere altre situazioni perché Kolo Muani ha le qualità per fare tutto. Ha fisico, velocità di corsa, arriva forte dopo 50 metri. Ha tutto. Gli si mette a disposizione cose nuove. Noi ci vuole una punta che giochi da punta, ora non ce l’abbiamo. O meglio ce l’abbiamo, Kolo Muani, e non sta facendo bene in quella posizione lì. Ci vuole qualcuno che giochi in quella posizione lì. La punta ci vuole fisica, che riceva la pallata addosso e sappia giocare con le mani addosso del centrale avversario. Ora è così. Si vince i duelli. Ci vuole gente fisica che vinca i duelli ed esca dalle mini prigioni che ci sono in campo».

Woltemade, Sarr e la fiducia ritrovata in Koopmeiners

L'INGRESSO DI WOLTEMADE E SARR – «Sono entrati bene dentro lo sviluppo fatto dalla squadra. Non hanno la qualità di sveltezza per regalarle agli altri. Hanno un ritmo e un andamento più che una spigolatura dentro la partita. Hanno un ritmo normale, non alto. McKennie ha preso decisioni, Cabal, Kelly, Bremer ha tirato due pallonate avanti. Koopmeiners è ridiventato Koopmeiners, si è ricordato chi era. Il fatto che siamo alla Juventus è perché qualche qualità l’abbiamo, non te le regalano delle caratteristiche».

KOOPMEINERS E IL PARAGONE CON UN GIOCATORE DEL PASSATO – «Non frega niente a nessuno… Frega che sia ridiventato Koopmeiners. Non ha uno strappo dentro la partita, ma ha questa qualità di andare sempre a una velocità sostenuta. Determina con il piede e con le scelte, lui se in condizione ce le ha queste cose. Siamo contenti di averlo messo nelle condizioni di poter rifar vedere che grande calciatore è».