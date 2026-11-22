Kolo Muani è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo Juventus-Venezia, commentando la prestazione dei bianconeri e la reazione mostrata nel corso della partita. L'attaccante ha sottolineato le difficoltà incontrate nel primo tempo, evidenziando invece la crescita della squadra nella ripresa. Spazio anche all'episodio del calcio di rigore, con un ringraziamento particolare a Woltemade.

LA REAZIONE E LA VITTORIA – «Non è mai facile quando rientriamo dalla sosta. Abbiamo fatto un gran secondo tempo, il primo un po’ meno. Ma abbiamo avuto una bella reazione».

IL CALCIO DI RIGORE – «È stato un bel regalo da parte di Woltemade, sono contento».