Il problema al ginocchio di Vasilije Adzic non si è risolto con il riposo. Il centrocampista classe 2006, di proprietà della Juventus e in prestito al Sassuolo, ha svolto oggi nuovi accertamenti al J|Medical, dopo i controlli effettuati ieri dallo staff sanitario bianconero. Per conoscere la decisione definitiva bisognerà però attendere domani, quando sarà disponibile anche il parere di uno specialista francese.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il giocatore volerà a Lione per una visita con Bertrand Sonnery-Cottet, chirurgo del Centre Orthopédique Santy e specialista di riferimento per le lesioni al ginocchio. L'ipotesi dell'intervento chirurgico, tuttavia, resta al momento la più concreta.

Dalla contusione alla possibile operazione

L'infortunio risale alla sosta per le nazionali. Domenica 15 novembre, a Limassol, Adzic aveva affrontato Cipro con il Montenegro nell'ultima giornata del girone di Nations League, vinta 4-1 dalla selezione di Mirko Vucinic. Intorno al 39' aveva subito un colpo al ginocchio in un contrasto, rimediando anche un'ammonizione. Pochi minuti dopo era stato costretto a lasciare il campo, sostituito da Milan Vukotic.

Inizialmente si era parlato di una forte contusione nella parte esterna del ginocchio e di un possibile recupero in tempi brevi. Il mancato rientro per la partita del Sassuolo e i successivi accertamenti hanno però cambiato il quadro. Al momento non sono stati comunicati né una diagnosi definitiva né i tempi di recupero.

Già ieri la situazione aveva destato preoccupazione alla Continassa, come raccontato nel nostro aggiornamento sulla paura per il ginocchio di Adzic e sull'ipotesi operazione. Il consulto in Francia rappresenta ora un passaggio decisivo.

La Juventus attende il parere dello specialista

È il club bianconero a seguire direttamente la situazione e a dover prendere la decisione finale. Adzic è un investimento della Juventus, che lo ha mandato in Emilia per consentirgli di maturare esperienza e continuità in Serie A. Un percorso positivo anche sul piano dei numeri: secondo Tuttomercatoweb, il montenegrino aveva realizzato 3 gol e fornito 1 assist in 9 presenze di campionato., proprio mentre stava trovando spazio e continuità.

Il Sassuolo, guidato da Roberto D'Aversa, perderebbe uno dei centrocampisti più incisivi della rosa. La Juventus, invece, si trova a dover gestire un altro problema fisico in una fase già intensa della stagione, dopo il caso Alajbegovic, ancora sotto osservazione in vista del Como.

La visita di domani a Lione chiarirà se sarà necessario intervenire chirurgicamente e, di conseguenza, quali saranno i tempi per il ritorno in campo di Adzic.