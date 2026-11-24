Il ricordo di Giampiero Boniperti e la soddisfazione per il momento della Juventus. Giorgio Chiellini è intervenuto alla presentazione di “Giampiero Boniperti – L’unica cosa che conta”, la docuserie realizzata da Sky Sport e Sky Documentaries dedicata a una delle figure più importanti della storia bianconera. Ai microfoni di Sky Sport, l'attuale dirigente ha ripercorso l'eredità lasciata dall'ex presidente, sottolineandone il peso nella tradizione del club.

Chiellini: “Boniperti ha trasmesso il suo messaggio alle nuove generazioni”

«Io purtroppo non ho avuto modo di conoscerlo bene, ma quello che ha fatto nel club è storia. Ho sentito tanto parlare bene di lui. È stata una persona storica, è stato un punto di riferimento per tanti, per me in primis. Boniperti ha trasmesso il suo messaggio alle nuove generazioni in questo club. È una figura indelebile».

Chiellini ha poi spostato l'attenzione sull'attualità, commentando la vittoria per 4-0 ottenuta dalla squadra di Luciano Spalletti contro il Venezia. Un risultato che ha soddisfatto l'ambiente bianconero e restituito entusiasmo dopo il successo dell'Allianz Stadium.

«È stato un buon pranzo domenicale, siamo davvero contenti», ha dichiarato con un sorriso ai microfoni di Sky Sport.