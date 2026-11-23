La presenza di Kerim Alajbegovic per la trasferta contro il Como resta da valutare. Dopo il problema accusato nella partita con il Venezia, la Juventus vuole evitare qualsiasi rischio e ha deciso di non forzare il recupero del giovane bosniaco in vista del prossimo impegno europeo. La giornata di oggi sarà importante per capire l'entità del fastidio alla tibia sinistra.

Accertamenti per Alajbegovic: Spalletti guarda al Como

Il giocatore sarà sottoposto a nuovi controlli per verificare le sue condizioni. Nonostante l'uscita anticipata contro i lagunari, alla Continassa non prevale il pessimismo: Luciano Spalletti conta di poterlo recuperare per la sfida di domenica al Sinigaglia.

Come riferisce Tuttosport, Alajbegovic era rientrato a Torino dopo gli impegni con la Bosnia contro Svezia e Romania, già alle prese con una condizione di affaticamento. Per questo motivo non prenderà parte alla gara casalinga di Europa League contro l'Omonia.

Boga pronto a prendere il suo posto

L'assenza del bosniaco dovrebbe aprire uno spazio dal primo minuto per Jeremie Boga, che contro il Venezia era entrato soltanto nel finale. La scelta della Juventus è orientata alla cautela: preservare Alajbegovic per provare ad averlo a disposizione nella successiva sfida di campionato.