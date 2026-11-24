La UEFA ha scelto la squadra arbitrale per Juventus-Omonia, gara valida per la quinta giornata della League Phase di Europa League, in programma giovedì 26 novembre alle 21:00 all'Allianz Stadium. A dirigere l'incontro sarà l'inglese Sam Barrott, chiamato a gestire una partita importante per il cammino europeo dei bianconeri.

La squadra arbitrale completa per Juventus-Omonia

Barrott sarà affiancato dagli assistenti Wade Smith e Darren England, mentre il quarto ufficiale sarà Adam Nunn. In sala VAR ci sarà Stuart Attwell, con Farai Hallam nel ruolo di AVAR.

La squadra di Luciano Spalletti arriva all'appuntamento dopo il 4-0 ottenuto contro il Venezia e vuole dare continuità al risultato anche in Europa. I bianconeri hanno finora alternato vittorie e un pareggio casalingo contro il Rennes nella League Phase: contro l'Omonia l'obiettivo sarà conquistare altri tre punti e consolidare la propria posizione nel percorso europeo.