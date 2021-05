Berni: “Vorrei vedere giocare Buffon fino a sessant’anni…”

L'ex portiere

TORINO - Tommaso Berni , ex portiere dell' Inter , ha parlato ai microfoni di TMW Radio: "Andando avanti con gli anni qualche acciacco può venire fuori. Ma più avanzi con l’età e meglio pari. Gigi lo vorrei vedere giocare fino a sessant’anni, a lui ci siamo ispirati in tanti. Buffon? Gigi lo vorrei vedere giocare fino a sessant’anni, a lui ci siamo ispirati in tanti. Donnarumma? Le qualità non si discutono. Ha davanti la possibilità di diventare il più forte. Gli auguro di fare la scelta che lo rende più felice".

A proposito di Juventus dopo la vittoria con l'Udinese ha parlato il tecnico Andrea Pirlo: "Questa vittoria è arrivata con fatica e orgoglio ed era molto importante anche alla luce dei risultati del pomeriggio. Ci eravamo complicati la vita per una disattenzione, ma c'era grande voglia di portare a casa il risultato, voglia che si è vista fino all'ultimo ed era la cosa più importante. Sappiamo che dobbiamo raggiungere a tutti i costi la qualificazione in Champions: il gruppo c'è, è forte e ha voglia di lottare per raggiungere i suoi obiettivi. La squadra è unita, l'abbraccio finale lo dimostra, ma deve essere solo l'inizio perché mancano ancora partite importanti. Faccio i complimenti all'Inter e a Conte, hanno fatto un grandissimo campionato e l'hanno meritato. Per noi adesso si chiude un ciclo dopo 9 scudetti consecutivi, se ne apre un altro e vogliamo tornare a lottare per lo scudetto". Queste le parole di Bonucci: "Abbiamo portato a casa tre punti, ma la stagione è ancora lunga e, se ci accontentiamo di questi dieci minuti, significa che non abbiamo capito niente. Dobbiamo trovare le forze per arrivare all'obiettivo Champions e portare a casa la Coppa Italia. Le partite si decidono sugli episodi, noi avevamo regalato un gol su un episodio, loro hanno fatto altrettanto: dopo tante partite devi stare attento a episodi e dettagli e noi troppe volte abbiamo perso punti per i dettagli. Questa era una partita da vincere, non abbiamo subito granché, ma mancava sempre qualcosa, che poi si è visto negli ultimi dieci minuti ed è servito per portare a casa la vittoria".