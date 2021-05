Pirlo: “Era importante vincere oggi. C’é entusiasmo da parte di tutti”

L'allenatore della Juve ha parlato al termine del match

Si é appena concluso il match della Dacia Arena tra Udinese e Juventus, con la vittoria fondamentale della Vecchia Signora per 1-2. I padroni di casa reggono per 80 minuti in vantaggio grazie al gol di Molina ma neglu ultimi 10 minuti ci pensa Cristiano Ronaldo a cambiare le carte in tavola. Prima pareggia su un calcio di rigore, poi realizza di testa il gol del sorpasso a pochi minuti dal termine.

SULLA GARA - "É arrivata questa vittoria con fatica e orgoglio ed era importante in vista dei risultati del pomeriggio. C' é stata una grande voglia di portare a casa il risultato e questo é stato l'importante. Quando non sei abituato a lottare per la Champions ma per lo scudetto, qualcosa cambia. Ora dobbiamo raggiungerea qualificazione in Champions e non sará facile ma ce la mettiamo tutta".