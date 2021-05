Bonucci: “Da oggi inizia un nuovo ciclo. Riprendiamoci ciò che é nostro”

Il difensore della Juve ha parlato

SULLA GARA - "Se pensiamo che bastino questi 10 minuti non abbiamo capito niente. Le partite si vivono di episodi. Noi gli abbiamo regalato un gol per un episoodio e loro idem. Quest'anno abbiamo perso troppi punti pesanti e pensiamo alla gara contro il Milan che é fondamentale. Mancava sempre quel briciolo di cattiveria e passione per portare a casa i risultati".