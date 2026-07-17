Il futuro di Nico Gonzalez potrebbe essere ancora alla Juventus, qualora mister Luciano Spalletti decida di affidarsi a lui in vista della prossima stagione. Difatti, secondo quanto quanto viene riportato da Tuttomercatoweb, l'esterno argentino al termine del Mondiale con la sua Argentina, avrà un colloquio con il tecnico toscano per capire la sua centralità nel progetto della squadra bianconera.

Fino ad oggi, Nico Gonzalez non ha mai nascosto la volontà di fare ritorno all'Atlético Madrid, dove ha trascorso in prestito l'ultima stagione e dove Diego Simeone lo riaccoglierebbe volentieri.

Il mancato riscatto da parte dell’Atletico Madrid

Il club madrileno però, non ha esercitato il diritto di riscatto fissato a 32 milioni di euro che era stato inserito negli accordi con la Juve della scorsa estate, con il chiaro obiettivo di ottenere uno sconto rivedendone le condizioni economiche. Questa mossa degli spagnoli non è piaciuta molto alla dirigenza bianconera, che ora non ha intenzione di svendere il cartellino, in virtù anche delle prestazioni che l’argentino sta fornendo al Mondiale.

Per tale motivo, i Colchoneros se vorranno procedere all’acquisto del classe 1998, dovranno compiere un passo in avanti e avvicinarsi alle richieste del club bianconero, per la quale sembra proprio che il calciatore non rappresenti più un esubero. Ne sapremo di più dopo i colloqui che avverranno con Luciano Spalletti.