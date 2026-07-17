Il trasferimento avvenuto nella giornata di ieri di Zeki Celik alla Juventus ha fatto andare su tutte le fuori Gian Piero Gasperini, a riportare la notizia è l’edizione odierna di Tuttosport. L’allenatore giallorosso considerava il terzino turco una pedina importante nella sua Roma, e si era già espresso con la dirigenza affinché si procedesse al rinnovo di contratto.

La Vecchia Signora, approfittando di questa situazione d’incertezza, ha deciso di fare un blitz a sorpresa e in poche ore si è assicurata le prestazioni del giocatore.

Tentativo per Lorenzo Pellegrini

Ora per la Roma c’è però il rischio di vedersi soffiare un altro giocatore. Dopo Celik, infatti, la Juventus starebbe lavorando anche per Lorenzo Pellegrini, ancora svincolato e senza accordo per il rinnovo con i capitolini.

Sempre in base a quanto riporta Tuttosport, i contatti tra le parti sarebbero già avviati e sul tavolo ci sarebbe anche una proposta, che il centrocampista starebbe valutando in queste ore. La decisione della dirigenza bianconera di virare sul centrocampista giallorosso, è motivata anche dal fatto che le trattative per Brahim Diaz e Zaniolo sembrano al momento piste difficilmente percorribili.

Dopo aver già strappato Celik, i bianconeri puntano quindi a un secondo colpo a parametro zero che avrebbe un peso ancora maggiore e farebbe infuriare ancora di più Gian Piero Gasperini.