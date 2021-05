Calciomercato Juventus – Ronaldo via, 5 top assoluti per sostituirlo

I tifosi juventini si dividono su Cristiano Ronaldo. C'è chi lo considera un super campione in grado di fare tutt'ora (a 36 anni) la differenza e chi gli imputa di non essere determinante nelle partite che contano, soprattutto in Champions. E' vero che l'intento della Juventus, quando prese CR7, era proprio quello di dare l'assalto alla coppa dalle grandi orecchie, ma i sogni della Vecchia Signora si sono infranti contro Ajax, Lione e Porto, di certo non delle corazzate insuperabili.