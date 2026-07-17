Il futuro di Edon Zhegrova con la maglia della Juventus è ancora da definire. L’esterno kosovaro, arrivato lo scorso anno dal Lille con le aspettative di un grande colpo, non è riuscito a ripagare le aspettative riposte su di lui, e per tale motivo la dirigenza bianconera starebbe riflettendo sul come procedere.

Nonostante ciò, ad oggi Zhegrova si allena sui campi della Continassa e si è messo a disposizione di Luciano Spalletti mostrando grande impegno e voglia di rivalsa. Del resto lo stesso giocatore, in più di un’occasione, ha dichiarato di voler continuare a giocarsi le proprie carte con la maglia della Vecchia Signora.

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Le parole di Edon Zhegrova

Domani la squadra bianconera scenderà in campo per il primo test estivo, che la vedrà affrontare gli svizzeri del Basilea, ex squadra di Zhegrova. Proprio quest’ultimo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club svizzero. Di seguito le sue parole.

Edon, sei felice di tornare al St. Jakob-Park per questa amichevole con la Juve? “Assolutamente sì. Basilea è stata un capitolo fondamentale della mia carriera. Per questo sarà speciale giocare di nuovo al “Joggeli”. Lego molti bellissimi ricordi a questo club, alla città e ai tifosi. Sarà sicuramente fantastico rivedere volti noti”.

Quali ricordi hai se ripensi alla tua esperienza a Basilea? “Penso soprattutto a un periodo in cui ho potuto crescere sia come calciatore che come persona. Qui ho imparato molto e ho compiuto passi importanti. L’atmosfera allo stadio era sempre speciale e i tifosi mi hanno sostenuto fin dall’inizio. Queste esperienze mi hanno reso il giocatore che sono oggi”.

In questi anni hai continuato a seguire un po’ le vicende del FCB? “Sì, certo. Quando un club è stato così importante per la tua carriera, continui a seguire ciò che accade. Mi fa piacere che il Basilea sia tornato a vincere dei titoli. Questo club merita di stare in alto e so quanto significhi per i tifosi”.

Come sei cresciuto personalmente da allora, sia a livello umano che calcistico? “Credo di essere un giocatore più completo e maturo oggi. In passato mi affidavo molto alla mia sola creatività e al mio talento. Con il tempo ho capito quanto siano importanti la disciplina, la costanza e il prendere le decisioni giuste nei momenti decisivi. Anche come persona sono cresciuto grazie alle diverse esperienze, ai campionati e alle sfide che ho affrontato”.

Quali sono i tuoi obiettivi personali per la prossima stagione? “La cosa più importante è rimanere in salute e aiutare la squadra. Voglio continuare a migliorare ogni giorno e dare il mio contributo – con gol, assist e tanto lavoro duro. Alla fine, però, conta soprattutto che il collettivo abbia successo”.