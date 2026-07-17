L’allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, terrà la prima conferenza stagionale oggi alle ore 15:00, alla viglia del primo test estivo contro il Basilea( gara in programma domani alle 15:30).

La società bianconera, attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, ha comunicato ai propri propri tifosi come e dove sarà possibile seguire l’evento in diretta:

“Oggi, 17 luglio, alla vigilia della prima amichevole estiva dei bianconeri a Basilea, sarà anche il giorno in cui Mister Spalletti darà il via alla stagione delle conferenze stampa, incontrando i giornalisti alle 15, come sempre, nella Sala Stampa dell’Allianz Stadium.

Quella di oggi sarà una vera e propria “prima”: infatti la conferenza stampa del Mister sarà visibile in diretta non solo su Juventus.com (previa registrazione gratuita), non solo su Juventus Play attraverso la piattaforma Rakuten Tv, ma anche, sempre con il FAST Channel bianconero, su LG TV, sui quali Juventus Play è sbarcato ufficialmente il 15 luglio.

Come vederlo? Semplicemente, per gli LG TV connessi, basta digitare il canale 704”.