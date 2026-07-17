La Juventus in questi giorni sta lavorando sui campi della Continassa per prepararsi in vista della prossima stagione. Fino ad oggi, mister Spalletti non ha potuto contare però su Khéphren Thuram.

Il centrocampista francese non si è mai allenato in gruppo, esso sta infatti seguendo un programma di lavoro personalizzato per gestire il problema al ginocchio che si trascina ormai da diversi mesi.

Lo staff medico bianconero sta monitorando quotidianamente la situazione con l’obiettivo di evitare qualsiasi ricaduta e consentire al numero 19 di rientrare nelle migliori condizioni possibili.

https://www.google.com/preferences/source?q=juvenews.eu

AGGIUNGI "JUVENEWS" AI TUOI PREFERITI!

Salterà il primo test con il Basilea

Il francese si porta dietro questo problema già da diversi mesi, e anche quando si è presentato al JMedical per le visite mediche di idoneità aveva una vistosa fasciatura all’articolazione.

Di conseguenza, il centrocampista non prenderà parte all’amichevole contro il Basilea. Lo staff bianconero vuole evitare di accelerare i tempi, privilegiando un recupero completo piuttosto che rischiare di perdere il giocatore per un tempo maggiore.

Resta in dubbio la tournée in Asia

L’obiettivo della Juventus è quello di riavere Thuram il prima possibile, ma al momento non esiste ancora una data certa per il suo rientro in gruppo. Naturalmente, tutto dipenderà dalle risposte che arriveranno nei prossimi allenamenti e dall’evoluzione del fastidio al ginocchio.

Per questo motivo anche la partecipazione alla tournée asiatica di inizio agosto resta fortemente in dubbio. Se il francese non dovesse tornare ad allenarsi con continuità nelle prossime settimane, difficilmente Luciano Spalletti lo inserirà nella lista dei convocati.