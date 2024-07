Calciomercato Women, Juventus vicina a 3 rinforzi

Il calciomercato della Juventus Women sta entrando nel vivo: la società starebbe lavorando per apportare 3 rinforzi alla rosa delle bianconere

Non solo per gli uomini, ma anche quello della Juventus Women si preannuncerebbe un calciomercato estivo frizzante. Il club bianconero starebbe lavorando molto attivamente sia a livello di uscite che a quello di entrare. Se nella giornata di ieri è stato ufficializzato l’arrivo di Douglas Luiz dall’Aston Villa, presto potrebbe essere il turno di Alisha Lehmann tra le Women. L’arrivo della calciatrice dalla Premier League potrebbe però non essere l’unico.

Tre obiettivi forti per la Juventus Women

Secondo quanto riportato da Soccerdonna, il secondo nome più caldo per il calciomercato della Juve sarebbe sempre quello di Hanna Bennison. Invece, le ultime indiscrezioni porterebbero a una novità: sul taccuino del club bianconero ci sarebbe infatti anche Maria Mikolajova, classe ‘99 del St. Polten, club del campionato austriaco. Nell’ultima stagione, la giocatrice ha disputato 45 presenze, realizzando 18 gol.