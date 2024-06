Juve Women, si lavora per un maxi scambio con il PSG

La Juventus starebbe risultando molto attiva sul calciomercato per rinforzare la rosa delle Women: in corso una maxi trattativa con il Psg

Fare di necessità virtù è un detto che calzerebbe a pennello sul lavoro in sede di calciomercato della Juventus Women. Infatti, il club bianconero, preso atto della volontà di Joe Echegini di lasciare la squadra, starebbe trattando la cessione con il Psg. La società francese, ben lieta di accogliere la calciatrice nigeriana tra le proprie fila, starebbe discutendo la formula migliore per l’affare e non escluderebbe l’inserimento di alcune contropartite tecniche.

Juve su Vangsgaard e Calligaris

La principale contropartita individuata in cambio di Echegini dovrebbe essere Amalie Vangsgaard, attaccante danese classe 1996. La trattativa potrebbe però non fermarsi qui: la Juventus potrebbe ottenere anche un lauto sconto su Viola Calligaris, che arriverebbe praticamente gratuitamente a vestire bianconero.