Juventus / Addio Allegri? Chi al suo posto? LE ULTIME IN DIRETTA

Segui in diretta su Juvenews.eu tutti gli sviluppi rispetto alle ultime voci che raccontano di un possibile addio di Allegri

Sono ore bollenti in casa Juventus con Massimiliano Allegri che potrebbe dire addio ai bianconeri. Per questo, su Juvenews.eu troverete tutti gli aggiornamenti LIVE sulla questione. I nostri approfondimenti e le flash news. Tutto qui sotto, in tempo reale.