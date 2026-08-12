Juventus, accordo di massima con Lucumì: pronto il rilancio al Bologna con 20 milioni più Juan Cabal per chiudere l’operazione.
La Juventus accelera sul mercato e prova a regalare a Luciano Spalletti il rinforzo difensivo richiesto per completare il reparto arretrato in vista dell’inizio della stagione. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la dirigenza bianconera avrebbe raggiunto un accordo di massima con l’entourage di Jhon Lucumí.
Per il difensore colombiano sarebbe pronto un contratto da 2,5 milioni di euro a stagione. L’intesa sul fronte dell’ingaggio rappresenta un passo importante nella trattativa e conferma il gradimento del giocatore nei confronti del progetto juventino.
Juventus-Lucumí, la proposta al Bologna
Sistemato il nodo relativo all’accordo personale, la Juventus è pronta a concentrarsi sul Bologna, proprietario del cartellino del centrale. Il club rossoblù continua a valutare Lucumí almeno 25 milioni di euro, mentre i bianconeri studiano una nuova proposta per colmare la distanza economica.
L’idea della Juventus sarebbe quella di mettere sul tavolo 20 milioni di euro cash, aggiungendo Juan Cabal nell’operazione con la formula del prestito con diritto di riscatto. Una soluzione che permetterebbe alla società bianconera di avvicinarsi alle richieste del Bologna e, allo stesso tempo, di valorizzare il proprio giovane difensore.
Massara spinge per chiudere
A occuparsi in prima persona della trattativa è Frederic Massara, chiamato a intensificare i contatti con il Bologna per provare a trovare la quadra definitiva.
L’obiettivo della Juventus è chiaro: chiudere l’operazione il prima possibile, possibilmente entro la prossima settimana, così da mettere Lucumí a disposizione di Spalletti e permettere al tecnico di inserirlo rapidamente nei meccanismi della squadra.
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