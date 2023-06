De Paola: “Juve, vale la pena puntare ancora su Allegri?”

Paolo De Paola, giornata, ha detto la sua a TMW Radio sulla Nazionale U21 e sulla Juve. Ecco le sue parole: "Errori all'Europeo U21? Siamo tornati al Medioevo, a qualcosa che non ha dignità nel calcio moderno. In una manifestazione europea manca sia il VAR he la Goal Line Technology. Non riesco a capire come non ci si possa dimettere dopo una cosa del genere, e mi riferisco a Ceferin e Gravina. Nel 2023 certe cose sono inaccettabili. Mi aspettavo qualche parola da Gravina, è il vicepresidente UEFA, come fa a non intervenire? Sono preoccupato, non c'è più controllo. Si sviluppano delle derive in Europa inaccettabili come condotta del calcio.