Juve, in Arabia sono convinti: Allegri firmerà con l’Al Hilal

Nel frattempo Allegri resta al comando della Juve, pronto a iniziare il ritiro estivo il prossimo 10 luglio. La società bianconera ha già chiuso i primi colpi di mercato, con Milik riscattato dal Marsiglia e Weah Jr a un passo. Le mosse della Vecchia Signora non finiranno però qui. I bianconeri sono infatti alla ricerca di rinforzi in tutti i reparti, ma soprattutto attendono novità sul fronte Rabiot e Vlahovic. Il centrocampista francese ha il contratto in scadenza ma la Juve è abbastanza convinta di riuscire a convincerlo a rimanere per un'altra stagione. Se così non fosse servirebbe acquistare un suo sostituto. Vlahovic invece, così come Chiesa, è stato inserito nella lista dei cedibili. La società ha bisogno di monetizzare e di fronte a un'offerta economica importante potrebbe salutare l'attaccante serbo. Si prospetta un'estate lunga e ricca di emozioni: staremo a vedere.