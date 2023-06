ESCLUSIVA JUVENEWS / Volpi (Rai): “Esonero Allegri? Io vi dico che…”

“L’attuale visto questa stagione no, se in forma sì. È letteralmente devastante, come abbiamo avuto modo di vedere. Se torna a quei livelli, non c’è partita”.

“No, non credo ci siano veti reciproci tra Allegri e Giuntoli. Sono due professionisti assolutamente compatibili tra loro e potrebbero fare un grande lavoro a Torino insieme. Piuttosto penso che Giuntoli sia in una fase di stallo in quanto “bloccato” da De Laurentiis, che difficilmente se lo lascerà sfuggire come se nulla fosse. In ogni caso, per quello che ha dimostrato a Napoli in questi otto anni, mi sembra il profilo dirigenziale migliore da cui ripartire nel contesto Juve attuale”. Detto questo, proprio parlando di futuro, ecco chi potrebbe arrivare al posto di Allegri sulla panchina della Juve<<<