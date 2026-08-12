La Juventus ha individuato in Joshua Zirkzee il profilo ideale per completare e, allo stesso tempo, rivoluzionare il proprio reparto offensivo in vista della nuova stagione. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’attaccante olandese avrebbe già manifestato il proprio gradimento per un ritorno in Serie A, questa volta alla corte di Luciano Spalletti. Dal canto suo, il Manchester United sarebbe disposto a valutare un trasferimento in prestito con diritto di riscatto.

Prima di poter affondare il colpo per l’ex centravanti del Bologna, però, la Juventus deve necessariamente liberare spazio in rosa e soprattutto alleggerire il monte ingaggi. In questo senso, il futuro di Jonathan David rappresenta il nodo principale dell’intera operazione.

David è la chiave per arrivare a Zirkzee

Il canadese, arrivato a Torino appena un anno fa, vorrebbe restare in bianconero per riscattare una prima stagione al di sotto delle aspettative. La dirigenza juventina, tuttavia, starebbe valutando concretamente una sua partenza, anche attraverso la formula del prestito.

Il primo interesse concreto sarebbe arrivato dal Marsiglia, ma al momento non si sarebbe ancora trasformato in un'offerta definitiva. La Juventus resta comunque fiduciosa che nelle prossime ore possano aprirsi nuovi scenari, così da liberare le risorse economiche e lo spazio necessario per tentare l'affondo decisivo su Zirkzee.

Il 17 agosto può essere un appuntamento decisivo

Un'indicazione importante sulle gerarchie offensive potrebbe arrivare lunedì 17 agosto, quando la Juventus affronterà la Juventus Next Gen nella tradizionale amichevole in famiglia all'Allianz Stadium.

David è già rimasto fuori dall'undici titolare durante la tournée di Perth e nella sfida contro il Palermo. Un'ulteriore esclusione potrebbe rappresentare un segnale ancora più chiaro sulle intenzioni della società e sul futuro del centravanti canadese.

La situazione, dunque, è strettamente legata: prima la Juventus dovrà trovare una sistemazione per Jonathan David, poi potrà accelerare concretamente per Joshua Zirkzee. Il mercato bianconero in attacco potrebbe quindi dipendere proprio dall'uscita del canadese dalla Continassa.