Juve, se Allegri va all’Al Hilal ecco chi può arrivare al suo posto / News

Il futuro della Juventus si scriverà in questi giorni. C'è davvero poco da dire in merito. Il club bianconero sembra essere in ballo su più fronti considerando che le questioni sono tante e tutte scottanti. C'è Giuntoli che freme per arrivare a Torino. Indiscrezioni raccolte in esclusiva da Juvenews.eu svelano che i primi giorni di Luglio potrebbero essere quelli buoni per far avvenire il trasferimento da Napoli alla Juventus. E da lì, iniziare una sessione di calciomercato che possa essere davvero significativa. Ma a tenere banco in queste ore è senza dubbio quel che riguarda Massimiliano Allegri. Sul tecnico bianconero, infatti, arrivano delle notizie pesantissime.