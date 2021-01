Un giocatore della Juventus nel mirino di alcuni club di Serie A

TORINO – Continuano ad arrivare senza sosta nuove voci di mercato per la Juventus, in queste frenetiche ultime ore della sessione invernale. Molti sono i nomi che circolano dalle parti della Continassa, specialmente per quanto riguarda l’attacco. Al momento, quelli più caldi sul taccuino di Fabio Paratici sono senza dubbio quelli di Edin Dzeko e Gianluca Scamacca: tuttavia, per il bosniaco sembra sia arrivato il sorpasso dell’Inter, mentre per il giocatore del Sassuolo in prestito al Genoa l’operazione ancora non è decollata. In queste ore, però, la Vecchia Signora si prepara a portare a termine non solo dei colpi in entrata. Infatti, secondo quanto riportato da Sky Sport, un giocatore bianconero sarebbe finito nel mirino di alcuni club di Serie A.

Stiamo parlando di Rolando Mandragora, centrocampista classe 1997, in prestito all'Udinese. Il giocatore, infatti, è di proprietà della Vecchia Signora, ma a Torino ha giocato solo nella stagione 2016-2017, in cui è riuscito a raccogliere solamente una presenza. Nel 2017 è stato ceduto in prestito al Crotone, appena salito in Serie A: con i calabresi, in totale, ha raccolto 37 presenze e 2 gol. L'anno successivo, invece, si è trasferito sempre in prestito ai bianconeri del Friuli, con cui fino ad ora ha giocato con molta più continuità, nonostante il brutto infortunio al ginocchio. Ad ogni modo, in questo momento sembrano essere arrivate alla Continassa delle nuove offerte di trasferimento per il giocatore napoletano. I club interessati sembrano essere tre: il Torino, il Cagliari e la Fiorentina. Al momento, i granata sembrano in vantaggio sugli altri, anche se i sardi e i toscani potrebbero inserirsi e giocare un brutto scherzo al club di Urbano Cairo. Nei prossimi giorni si attendono novità su questa possibile operazione.