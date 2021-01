Calciomercato Juventus, finalmente un’ottima notizia: affare fatto!

TORINO – Qualcosa si muove, finalmente. A poche ore dalla fine di questa sessione di calciomercato, la Juventus starebbe ormai per chiudere un affare importante. In queste ore infatti direttamente dalla Germania è arrivata l’indiscrezione secondo cui Sami Khedira avrebbe trovato l’accordo per il trasferimento all’Hertha Berlino. La novità è stata riportata da Kicker e sta trovando riscontri e conferme anche qui in Italia. Da tempo la Juve stava cercando una soluzione per la partenza del centrocampista tedesco, ormai fuori dal progetto tecnico bianconero. Ora la svolta pare davvero imminente.

Un’ottima notizia, visto che così la Vecchia Signora si libererà di un contratto pesante da 6 milioni di euro a stagione. Khedira, che già da ieri sarebbe a Berlino, avrebbe già svolto le visite mediche con il club tedesco e, se tutto andrà come previsto, presto si libererà dal contratto che lo lega alla Juventus fino al termine di questa stagione. Per lui pronto un contratto di due anni e mezzo. Un primo passo molto importante per i bianconeri in vista della ristrutturazione totale del centrocampo che andrà in scena nel prossimo calciomercato estivo. La mediana è infatti il reparto che più necessiterà di essere ritoccato per fare un nuovo salto di qualità e Paratici avrebbe già adocchiato i suoi obiettivi sul mercato: >>> Rivoluzione a centrocampo in arrivo: ci sono 9 nomi caldissimi per l’estate! <<<