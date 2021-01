Calciomercato Juventus, non solo Scamacca: circola un altro grosso nome

TORINO – Siamo quasi arrivati al momento della verità, al dentro o fuori. La Juventus ha a disposizione ancora pochi giorni di calciomercato per chiudere per un attaccante. Paratici, come è normale che sia, ha fatto il pompiere durante le sue ultime dichiarazioni di rito, ma l’esigenza di Pirlo e della Juve di avere a disposizione una quarta punta di ruolo non è fantasia. Anzi, è abbastanza chiara a tutti, anche alla stessa dirigenza bianconera. Così infatti si spiegano i movimenti e i contatti avuti per svariati attaccanti nel corso di questo mercato di gennaio. Da Quagliarella a Giroud, da Llorente a Scamacca, la Juventus si è effettivamente mossa in maniera concreta. E continuerà a farlo fino al termine dell’attuale sessione invernale di calciomercato.

Scamacca, ci siamo

Per quanto riguarda Gianluca Scamacca, diventato ormai da tempo il preferito di Paratici, ormai ci siamo: a breve sapremo il verdetto, le prossime ore saranno decisive. Come riferisce il Corriere dello Sport infatti, oggi dovrebbe andare in scena l’incontro decisivo tra Juventus e Sassuolo che determinerà il futuro dell’attaccante classe ’99. I due club sarebbero già d’accordo sulla valutazione di circa 22 milioni di euro del ragazzo, ma va trovata la quadra per quanto riguarda il riscatto. La Juve vorrebbe solo il diritto di riscatto, il Sassuolo chiede l’obbligo. Se dovesse andare in porto, nell’operazione potrebbe rientrare anche Fagioli, che finirebbe in neroverde per circa 12 milioni di euro. Occhio poi anche a Liberato Cacace. Come riporta calciomercato.com, i due club starebbero lavorando in sinergia per acquistare il terzino classe 2000 del Sint Truiden per circa 5 milioni di euro. Un affare che potrebbe rafforzare ancor di più i già ottimi rapporti tra Juve e Sassuolo, favorendo anche la buona riuscita della trattativa Scamacca. In queste ore però è spuntata anche un’altra clamorosa suggestione per l’attacco bianconero.

La sorpresa sul fotofinish

Come ha ripetuto più volte lo stesso Paratici, la Juventus è molto attenta soprattutto alle occasioni di mercato. Una di queste è rappresentata senza dubbio da Diego Costa, centravanti di 32 anni svincolatosi dall’Atletico Madrid. Carattere, gol e grande esperienza internazionale ma un’età ancora non troppo avanzata e soprattutto un affare a parametro zero: tutti elementi che potrebbero ingolosire non poco la Vecchia Signora. Stando a quanto riferisce il noto portale specializzato in calciomercato Todofichajes.net, la Juve ci starebbe pensando, con Diego Costa che potrebbe dunque diventare la vera sorpresa degli ultimissimi giorni di mercato per i bianconeri. L’unica questione da approfondire sarebbero le richieste economiche del giocatore, ma per il resto Diego Costa rappresenterebbe l’operazione perfetta e a costo zero. L’attaccante brasiliano con passaporto spagnolo però non sarebbe l’unica alternativa di livello a Scamacca. Sul taccuino di Paratici infatti sarebbero finiti anche tanti altri nomi per l’attacco. Noi ne abbiamo individuati ben 12: >>>> Senza perdere altro tempo allora, iniziamo con la raffica partendo dal primo nome <<<<