Massimo Brambilla ha rinnovato il proprio contratto con la Juventus come allenatore della Next Gen: il tecnico ha firmato al 2028.

Il comunicato della Juventus

”Ancora insieme, verso nuovi traguardi. La storia tra la Juventus e Massimo Brambilla prosegue: è ufficiale il rinnovo di contratto del tecnico lombardo, che rimarrà alla guida della Next Gen fino al 30 giugno 2028. Una firma che conferma la totale sintonia tra il Club e l’allenatore, diventato ormai un pilastro nel progetto di crescita dei giovani talenti bianconeri. I numeri, d’altronde, parlano da soli: con 154 presenze sulla panchina della seconda squadra, mister Brambilla incarna perfettamente il ruolo di guida solida ed esperta, impreziosito anche dalla parentesi alla guida temporanea della Prima Squadra, bagnata dal debutto su una panchina di Serie A nella vittoria per 3-1 contro l’Udinese del 29 ottobre 2025.

E la scorsa stagione ne è stata ulteriore dimostrazione: sotto la sua direzione, la Next Gen ha conquistato infatti il miglior piazzamento di sempre in classifica nella regular season di Serie C, chiudendo al quinto posto al culmine di una cavalcata straordinaria fatta di miglioramenti sul campo, carattere e continuità. Un traguardo storico che va di pari passo con l’obiettivo da sempre fondamentale del progetto: formare i giocatori di domani, accompagnando i ragazzi nel loro percorso di maturazione fino al salto tra i più grandi. Un cammino avvalorato dai tanti giovani che, passati sotto la sua guida, sono cresciuti fino a trovare il meritato esordio in Prima Squadra”.

Le parole del tecnico

“Sono molto felice e orgoglioso di proseguire il mio percorso con la Juventus. In questi anni si è creato un legame molto profondo con il Club, del quale condivido valori, ambizione e una forte attenzione alla crescita dei giovani. Ringrazio la società e il Direttore Chiellini per la fiducia e per la possibilità di continuare a contribuire allo sviluppo dei nostri talenti. Vedere tanti ragazzi conquistarsi l’opportunità di esordire e affermarsi in Prima Squadra rappresenta una grande soddisfazione e uno stimolo ulteriore a proseguire nel nostro percorso con ancora maggior entusiasmo”.