La Juventus continua a monitorare e seguire con molta attenzione le condizioni fisiche di Khephren Thuram. Il centrocampista francese, fermato da una sindrome femoro-rotulea nelle ultime fasi della scorsa stagione, non ha recuperato completamente durante la pausa estiva e si è ripresentato alla Continassa non al meglio della condizione.

Il centrocampista potrebbe restare alla Continassa

La società bianconera non vuole correre rischi e per tale motivo lo staff medico bianconero ha predisposto un programma di lavoro personalizzato. Thuram, non ha ancora ripreso ad allenarsi con il resto della squadra e resta in dubbio la sua partenza per la tournée estiva in Asia e Australia.

Il centrocampista francese ricopre un ruolo fondamentale nello scacchiere tattico di Luciano Spalletti, accelerare i tempi e correre il rischio di una ricaduta in questa fase della stagione è una scelta che la Juventus non può permettersi di fare. L'obiettivo, dunque, è permettere a Thuram di recuperare completamente prima del rientro in campo.