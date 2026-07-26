La Juventus continua a seguire con molta attenzione il profilo di Joshua Zirkzee. Il giocatore è molto apprezzato dalla dirigenza bianconera che vorrebbe provare a prenderlo a prescindere dall’arrivo di Randal Kolo Muani. I contatti con il Manchester United e con l'entourage dell'attaccante olandese sono già iniziati e l'idea sarebbe quella di costruire un'operazione in prestito con diritto o obbligo di riscatto, formula ritenuta sostenibile dalla Vecchia Signora.

La Juve vuole fare il doppio colpo

Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il centravanti ex Bologna rappresenterebbe un attaccante diverso da Kolo Muani: più tecnico, capace di legare il gioco e dialogare con i centrocampisti, caratteristiche che lo renderebbero perfettamente complementare al francese.

Se fino a qualche settimana fa sembrava un’ipotesi difficile da realizzare, ad oggi le possibilità di un doppio colpo e di vedere entrambi gli attaccanti a Torino sono cresciute notevolmente.

L’obiettivo degli uomini di mercato della Juventus è chiaro: prima procedere a definire l’affare con il Paris Saint-Germain, poi tentare l'assalto a Joshua Zirkzee. Saranno giorni importanti per conoscere il futuro dei due attaccanti.