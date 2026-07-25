La priorità per rinforzare il reparto difensivo della Juventus ha un nome ben preciso: Jhon Lucumí. Tra i vari profili valutati dalla dirigenza bianconera, il centrale del Bologna risponderebbe esattamente alle richieste fatte da Luciano Spalletti.

Per tale motivo, il difensore colombiano è finito da tempo al centro dei pensieri di Giovanni Carnevali, intenzionato a regalare al tecnico toscano un innesto importante per la linea difensiva.

La richiesta del Bologna

La trattativa con il club emiliano, tuttavia, richiede tempo e una strategia finanziaria ben definita. Stando a quanto riferisce l’edizione odierna del Corriere dello Sport, una proposta complessiva vicina ai 20 milioni di euro, con l’inserimento di diversi bonus, potrebbe rappresentare la chiave giusta per superare le resistenze del Bologna. La società felsinea non ha alcuna fretta di cedere il proprio giocatore e punta a monetizzare il più possibile dalla sua eventuale partenza.

La concorrenza di altri club

A complicare i piani della Juventus c’è sicuramente un fattore da non sottovalutare. Sul giocatore infatti ci sarebbero anche due club turchi: sia il Galatasaray che il Besiktas stanno seguendo con grande interesse l’evoluzione della situazione e sarebbero pronti a farsi avanti con offerte concrete.

Per questa ragione, la trattativa per Lucumí potrebbe entrare nel vivo già nei prossimi giorni. La Juventus sa di dover accelerare i tempi per evitare che la concorrenza degli altri club faccia vacillare il classe 1998.